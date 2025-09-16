Herida la ocupante de una furgoneta tras chocar contra una cosechadora en Cintruénigo

PAMPLONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 47 años que viajaba en una furgoneta ha resultado herida este martes tras chocar contra una cosechadora en la carretera N-113, en Cintruénigo.

Según han informado desde el Gobierno foral, el aviso del accidente, que ha tenido lugar en el kilómetro 89, se ha recibido a las 06.06 horas.

La mujer ha sido trasladada al Hospital Reina Sofía de Tudela con policontusiones y su pronóstico es reservado. Han sido movilizados bomberos de Tudela, equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital básico y agentes de Policía Local y de Policía Foral.