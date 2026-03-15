Herida al quedar atrapada por la cincha de una silleta en un ascensor en Tudela

Archivo - Foto de archivo de un ascensor. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 21 años resultó herida este sábado al quedar atrapada por la cincha de una silleta en un ascensor en la calle Albares de Tudela. El accidente le ha provocado una posible fractura en las piernas.

Según ha informado el centro de gestión de emergencias 112 SOS Navarra, el aviso del suceso se recibió a las 20.44 horas y hasta el lugar se movilizaron los bomberos de Tudela, la Policía Municipal y una ambulancia de soporte vital avanzado.

El accidente se produjo cuando la cincha de una silleta que llevaba la mujer, y que estaba vacía, quedó pillada por la puerta del ascensor al cerrarse. Al subir el ascensor, la silleta presionó las extremidades inferiores de la mujer contra la puerta hasta que finalmente el ascensor se quedó bloqueado. Los bomberos cortaron la cincha y rescataron a la mujer, que era la única ocupante. El ascensor subía desde el sótano y quedó parado a la altura del primer piso, aproximadamente.

Tras ser rescatada por los bomberos, la mujer herida fue trasladada al Hospital Reina Sofía de Tudela con una posible fractura en las extremidades inferiores de pronóstico reservado.