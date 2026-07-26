Una herida por traumatismo en el segundo encierro de las fiestas de Tudela

PAMPLONA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una corredora ha sido atendida este domingo por un traumatismo tras el segundo encierro de las fiestas de Santa Ana en Tudela.

La herida es una joven de 18 años, C.A.Q., que ha sufrido un traumatismo en el peroné, en el tramo de la avenida de Zaragoza. Su pronóstico es menos grave.

La joven ha sido trasladada al Hospital Reina Sofía de Tudela, según ha informado el propio centro hospitalario.

Caba recordar que en el primer encierro de fiestas un hombre de 29 años, M.A.A., sufrió una herida por asta de toro, por la que fue trasladado al Hospital Reina Sofía. Presentaba una herida contusa de 20 centímetros en la cava interna del muslo izquierdo. Su pronóstico era menos grave.