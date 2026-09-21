Heridas tres personas en una colisión frontolateral entre dos turismos en la NA-115, en Peralta

PAMPLONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas este domingo por la tarde en una colisión frontolateral producida entre dos turismos en la NA-115, en Peralta.

Según han informado desde la Guardia Civil, el accidente tuvo lugar a la altura del punto kilométrico 18,200. Hasta el lugar se desplazaron una patrulla de la Agrupación de Tráfico y otra de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Navarra, una dotación de bomberos y una ambulancia de soporte vital básico que atendió a tres personas heridas, derivando a una de ellas al Hospital Reina Sofía de Tudela y a otras dos al Centro de Salud de Peralta.

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra se encargan de la instrucción de las diligencias, investigación de las causas y esclarecimiento del siniestro.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil recomienda extremar la precaución y reducir la velocidad al aproximarse a cualquier cruce; respetar "estrictamente" las señales de prioridad, semáforos y demás indicaciones de circulación; prestar especial atención a los vehículos que puedan aproximarse lateralmente, especialmente en cruces con visibilidad reducida; y evitar distracciones y mantener en todo momento la atención sobre las condiciones del tráfico. En caso de condiciones meteorológicas o de visibilidad adversas, se aconseja "extremar aún más" las precauciones y adaptar la velocidad.