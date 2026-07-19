Un herido en un accidente en el cruce de Los Abetos tras saltarse un vehículo un stop

Imagen del accidente. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida en un accidente de tráfico ocurrido este domingo en el cruce de Los Abetos tras saltarse uno de los vehículos un stop.

Según ha informado Policía Foral, el accidente ha consistido en una embestida de un vehículo a otro, que se ha producido cuando uno de los vehículos no ha respetado la prioridad regulada por una señal de stop. Una mujer ha resultado herida y trasladada al hospital.

La persona que ha cometido la infracción ha arrojado resultado negativo en las pruebas reglamentarias de alcohol y drogas. Los agentes actuantes han procedido a interponer la correspondiente denuncia administrativa por la infracción de tráfico.

La Policía Foral ha recordado que el stop exige parada completa y que "no basta con reducir la velocidad; es obligatorio detener el vehículo por completo antes de la línea". Según ha añadido, "hay que cumplir estrictamente con las normas de tráfico en los cruces es vital para prevenir colisiones y salvar vidas".