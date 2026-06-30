Herido en un accidente laboral en Santesteban tras caer desde un escalera

Archivo - Sala del 112 Sos Navarra. - SOS NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 58 años ha resultado herido este martes en un accidente laboral en Santesteban, tras sufrir una caída de una escalera desde un metro de altura aproximadamente.

El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con politrauma y pronóstico reservado.

Según ha informado el 112 Sos Navarra, el aviso por el accidente ha sido recibido a las 13.22 horas. Al lugar han sido movilizados equipo médico, ambulancia de soporte vital básico y Policía Foral.