Herido en un atropello en la calle Amaya de Pamplona

PAMPLONA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 46 años resultó herido este jueves por la noche tras ser atropellado por un vehículo a la altura del número 2 de la calle Amaya, en Pamplona.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso del accidente a las 21.52 horas del jueves y hasta el lugar se movilizó una ambulancia convencional y la Policía Municipal de Pamplona.

Se trasladó al Hospital Universitario de Navarra a un varón de 46 años con policontusiones de pronóstico reservado.