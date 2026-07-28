Herido tras caer desde un árbol en un accidente doméstico en Basaburua

Archivo - Sala del 112 Sos Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo
PAMPLONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -
Un hombre de 61 años ha resultado herido este martes tras caer desde un árbol en un accidente doméstico que se ha registrado en Arrarats (Basaburua).
El herido, que ha sufrido una caída desde unos tres metros, ha sido trasladado en helicóptero al Hospital Universitario de Navarra con politrauma y pronóstico reservado, según ha informado el 112 Sos Navarra.
El aviso por el accidente se ha dado a las 9.35 horas. Al lugar han sido movilizadas ambulancia de soporte vital avanzado y ambulancia de soporte vital básico, además de helicóptero medicalizado.