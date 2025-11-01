Herido un camionero al caerle un bulto metálico mientras descargaba en el polígono de Tajonar

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un camionero de 59 años ha resultado herido en la madrugada de este sábado al caerle un bulto metálico mientras estaba descargando en el polígono industrial Berroa, en Tajonar.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente laboral a las 5.34 horas y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y la Policía Foral.

Se ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra a un varón de 59 años con policontusiónes y un trauma abdominal de pronóstico reservado.