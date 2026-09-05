Herido un ciclista de 20 años tras una caída en Artajona

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 20 años ha resultado herido este sábado por la mañana tras sufrir una caída con la bicicleta a la altura del punto kilométrico 12,3 de la NA-6030, en el término municipal de Artajona.

El aviso del accidente se ha recibido a las 9.57 horas y se han desplazado hasta el lugar un equipo médico, una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) y la Policía Foral.

El herido, que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico con pronóstico reservado, ha sido trasladado inicialmente por la ambulancia SVB pero, posteriormente, ha hecho transbordo a una ambulancia medicalizada que ha completado el trayecto hasta el Hospital Universitario de Navarra.