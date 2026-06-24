Herido un ciclista de 36 años tras sufrir un choque contra un árbol en Esteribar

Archivo - Imagen de la sala del 112 - SOS NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 36 años ha resultado herido con un traumatismo craneoencefálico tras sufrir un choque contra un árbol en Zabaldika (Esteribar), ha informado Protección Civil y Emergencias de Navarra.

El accidente ha tenido lugar en la carretera N-135, en el punto kilométrico 9,5, a las 20.17 horas de este miércoles.

Los servicios de emergencias han movilizado a los bomberos de Cordovilla, una ambulancia con Soporte Vital Avanzado y a la Policía Foral.

El herido ha sido trasladado a un centro hospitalario con un traumatismo craneoencefálico de carácter reservado.