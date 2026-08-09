Herido un ciclista de 52 años tras sufrir una caída en Goizueta

PAMPLONA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 52 años ha resultado herido este domingo por la mañana tras sufrir una caída en la carretera NA-4150, en la localidad de Goizueta.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del accidente, que ha tenido lugar en el kilómetro 17, se ha recibido a las 11.11 horas.

El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Donostia con politraumatismos de pronóstico reservado. Han sido movilizados bomberos voluntarios de Goizueta, una ambulancia de soporte vital básico, equipo médico de Goizueta y Policía Foral.