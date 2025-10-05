Herido un ciclista de 59 años al chocar con un coche en el puente de Zubieta

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista, de 59 años, ha resultado herido este domingo al sufrir una colisión con un coche a la altura del kilómetro 24,5 de la NA-170, en el puente de Zubieta.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 10.44 horas y hasta el lugar se ha movilizado un equipo médico, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

El ciclista accidentado, un varón de 59 años, ha sufrido politraumatismos de pronóstico reservado y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra.