Herido un ciclista tras una caída en Olloki

PAMPLONA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 30 años ha resultado herido este miércoles tras sufrir una caída en una rotonda ubicada en el kilómetro 7,6 de la N-135, en Olloki, perteneciente al municipio de Esteribar.

El aviso del accidente se ha recibido a las 14.37 horas y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado enfermerizada, un equipo médico de Huarte y la Policía Foral.

El ciclista herido ha sufrido un traumatismos en la cadera de pronóstico reservado y ha sido trasladado a la Clínica Universidad de Navarra.