Herido un ciclista al chocar contra un hito de la vía en Bera de Bidasoa

PAMPLONA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 35 años resultó herido este viernes por la tarde tras colisionar contra un hito de la vía en el punto kilométrico 66 de la carretera N-121-A, en el término municipal de Bera de Bidasoa.

El accidente se produjo sobre las 17.45 horas y fue atendido por agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra. Según las primeras averiguaciones, el ciclista circulaba integrado en un grupo cuando, al no percatarse de la presencia de un hito situado en la vía, colisionó contra el mismo, perdiendo la verticalidad y cayendo posteriormente sobre la calzada.

Como consecuencia del accidente, el conductor de la bicicleta, un varón de 35 años, fue trasladado al Hospital de Irún (Guipúzcoa) para recibir atención sanitaria.

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra se han hecho cargo de la instrucción de las diligencias encaminadas al esclarecimiento de las circunstancias del siniestro.

La Guardia Civil ha recordado a los usuarios de la bicicleta la importancia de mantener en todo momento la atención sobre la conducción y anticipar la presencia de posibles obstáculos en la vía, especialmente cuando se circula en grupo, ya que la proximidad entre ciclistas puede reducir el campo de visión y dificultar la detección de elementos fijos de la carretera. Asimismo, recomienda respetar la distancia de seguridad entre los integrantes del grupo, adecuar la velocidad a las condiciones de la vía y mantener una comunicación fluida entre los ciclistas para advertir de cualquier incidencia u obstáculo que pueda encontrarse en el recorrido.