Herido un ciclista al chocar con una retroexcavadora en Guesálaz. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 45 años ha resultado herido este sábado por la mañana en una colisión fronto-lateral entre un tractor y un ciclista que se ha producido en el punto kilométrico 0,100 de la NA-7091, en el término municipal de Guesalaz.

El aviso del accidente se ha recibido a las 9.16 horas y hasta el lugar se ha movilizado a un equipo médico, una ambulancia de Soporte Vital Básico y agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que se encargan de la instrucción de las diligencias y del esclarecimiento de las causas del siniestro.

El herido, un hombre de 45 años y vecino de Guirguillano, ha sufrido politraumatismos con pronóstico reservado y ha sido trasladado en la ambulancia al Hospital Universitario de Navarra.

La Guardia Civil ha recordado que antes de iniciar un giro a la izquierda en un cruce, según el caso, es obligatorio detenerse o reducir la velocidad al mínimo y ceder el paso a todo vehículo que se aproxime de frente, además de indicar la maniobra utilizando los intermitentes con suficiente tiempo para que los demás usuarios puedan reaccionar.