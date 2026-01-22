Herido un ciclista tras ser atropellado en la NA-160 en Cintruénigo

Archivo - Imagen de una operaria de Sos Navarra. - SOS NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 63 años que circulaba en bicicleta ha resultado herido este jueves tras ser atropellado en la carretera NA-160, en el término de Cintruénigo, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El accidente se ha registrado sobre las 10.55 horas en el kilómetro 17,4 de la citada carretera.

El herido ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela con trauma facial y contusión en la espalda. Su pronóstico es reservado.

Al lugar del accidente han sido movilizadas una ambulancia de soporte vital básico y la Policía Local.