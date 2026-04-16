Herido en una colisión entre dos vehículos en Caparroso

Vehículo volcado en el arcén tras el accidente. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 24 años ha resultado herido en la madrugada de este jueves en un accidente de tráfico consistente en una colisión frontolateral de dos vehículos que se ha producido en el punto kilométrico 9,4 de la NA-128, en el término municipal de Caparroso.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 5.53 horas de este jueves y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de los parques de Peralta y Tafalla, una ambulancia medicalizada y otra convencional, y la Policía Foral. Debido al siniestro la carretera ha quedado cortada y se ha habilitado un desvío.

Como consecuencia del accidente, uno de los vehículos ha quedado volcado en el arcén de la carretera. Una persona ha quedado atrapada en el interior de su vehículo y ha tenido que ser liberada por los bomberos.

Otra persona, un joven de 24 años, ha sufrido politraumatismos de pronóstico reservado y ha sido trasladado en la ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Navarra.