Herido un conductor de 61 años tras sufrir una salida de vía con vuelco en Esparza

PAMPLONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 61 años ha resultado herido este miércoles tras sufrir una salida de vía con vuelco en la carretera NA-6000, en Esparza (Galar), y quedar atrapado.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del accidente, que ha tenido lugar en el punto kilométrico 3,3, se ha recibido a las 14.23 horas.

El herido, que ha sido liberado por los bomberos, ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con policontusiones y su pronóstico es reservado. Han sido movilizados bomberos del parque de Cordovilla, una ambulancia de soporte vital avanzado y agentes de Policía Foral.