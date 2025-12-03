Un herido grave en un accidente de moto en Andosilla

PAMPLONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido grave este miércoles tras sufrir una caída de la motocicleta con la que circulaba en Andosilla, según han informado desde el Gobierno foral.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 12.36 horas del miércoles y ha movilizado al lugar de los hechos al equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), una ambulancia de soporte vital básico, un helicóptero medicalizado y patrullas de Seguridad Vial de la Policía Foral.

El siniestro, una salida de vía, se ha producido a la altura del punto kilométrico 9,2 de la NA-624 (Peralta - Andosilla). Tras estabilizar al paciente, los servicios de emergencia lo han trasladado, en el helicóptero medicalizado, al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde permanece ingresado con politraumatismos con pronóstico grave.

Efectivos de la brigada de atestados de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.