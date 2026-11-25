Archivo - Sala del 112 Sos Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 55 años ha resultado herido de gravedad la tarde del miércoles tras sufrir un accidente laboral mientras trabajaba en Artica (Berrioplano).

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 14.08 horas y ha movilizado hasta el lugar de los hechos a una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y patrullas de la Policía Foral, según ha informado el Gobierno de Navarra.

El siniestro se ha producido cuando el trabajador se encontraba en una obra particular en Artica (Berrioplano) y ha sufrido una caída desde aproximadamente cinco metros de altura. La ambulancia medicalizada ha trasladado al herido al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde ha quedado ingresado con politraumatismos de carácter grave.

Efectivos de la Policía Foral investigan las causas e instruyen las diligencias del siniestro.