Herido grave un joven de 21 años al quedar su brazo atrapado en una máquina en una empresa de Villafranca

Archivo - Fachada del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Navarra en una imagen de archivo. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 21 años resultó herido de gravedad la tarde de este jueves tras sufrir un accidente laboral en Villafranca. El siniestro se produjo en una empresa alimentaria de este localidad, cuando el brazo del trabajador quedó atrapado en una máquina.

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 recibió aviso del siniestro a las 20.22 horas del jueves y movilizó al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Peralta, que acudieron con su ambulancia de soporte vital básico, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), un equipo médico y patrullas de la Policía Foral.

Los bomberos tuvieron que liberar al herido, un varón de 21 años, que fue atendido en el lugar por el equipo médico. Posteriormente, hicieron el traspaso del herido de su ambulancia básica con la ambulancia medicalizada, que finalizó el traslado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde quedó ingresado con una fractura abierta en brazo de carácter grave.

Efectivos de la Policía Foral investigan las causas e instruyen las diligencias del siniestro.