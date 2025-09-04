Herido grave un menor de 13 años tras sufrir un accidente con un quad en Villatuerta

PAMPLONA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 13 años ha resultado herido grave la madrugada de este jueves tras salirse de la vía el quad en el que circulaba por un camino en Villatuerta.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 00.41 horas del jueves y ha movilizado al lugar de los hechos al equipo médico de guardia de la zona, una ambulancia de soporte vital avanzado, una ambulancia de soporte vital básico y patrullas de Seguridad Ciudadana y Seguridad Vial de las comisarías de Estella y Pamplona de la Policía Foral.

El siniestro se ha producido en un camino rural de Villatuerta, en el paraje denominado Regacho de Arantzadia, cuando el vehículo en el que circulaba el menor ha sufrido una salida de vía, explican desde el Gobierno de Navarra.

La ambulancia de soporte vital avanzado ha trasladado a un varón de 13 años, que sufre politraumatismos con pronóstico grave, al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde permanece ingresado.

Efectivos de la Brigada de Atestados de la comisaría de la Policía Foral de Pamplona investigan las causas y la dinámica del siniestro.