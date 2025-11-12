Herido un hombre de 30 años tras una salida de vía con vuelco en la N-121 de Noáin (Valle de Elorz)

Archivo - Imagen de la sala del 112 - SOS NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 30 años ha resultado herido este miércoles tras una salida de vía con vuelco en la carretera navarra N-121 del municipio de Noáin (Valle de Elorz), según ha informado 112 Navarra.

El suceso ha tenido lugar, concretamente, en el kilómetro siete de la citada carretera. A la llegada de los servicios de emergencia, el conductor y único ocupante del vehículo se encontraba fuera de este.

El afectado ha sido trasladado herido con policontusiones al Hospital Universitario de Navarra. En cuanto a los medios movilizados, han intervenido Bomberos Cordovilla, Equipo Médico, Ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), Policía Foral y Guardia Civil.