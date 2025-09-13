Herido un hombre de 36 años tras una salida de vía en la AP-15 en Barasoain

PAMPLONA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 36 años ha resultado herido este sábado tras una salida de vía y choque contra los setos de la mediana en la autopista AP-15, en el término de Barasoain, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El hombre, que ha salido del vehículo por su propio pie, ha sido trasladado con contusiones y pronóstico reservado.

El accidente se ha registrado sobre las 10.04 horas en el kilómetro 63 de la autopista. Al lugar han sido movilizados bomberos de Tafalla, ambulancia de soporte vital básico y Policía Foral.