Herido un hombre de 38 años en un accidente de tráfico en Fustiñana

PAMPLONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 38 años ha resultado herido este miércoles en un accidente de tráfico en Fustiñana, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar sobre las 5.34 horas en el kilómetro 16,7 de la carretera NA-126, donde el vehículo se ha salido de la vía y ha chocado contra una farola. El conductor y único ocupante ha quedado atrapado y ha sido rescatado por los bomberos. Tras recibir una primera atención en el lugar, ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Reina Sofía de Tudela.

Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Tudela, un equipo médico, dos ambulancias así como agentes de la Guardia Civil.