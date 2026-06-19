Herido un hombre de 38 años que circulaba en patinete al ser atropellado por un coche en Pamplona

PAMPLONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 38 años que circulaba en patinete ha resultado herido esta pasada noche al ser atropellado por un coche en la avenida Marcelo Celayeta, en Pamplona.

Según han informado desde los servicios de emergencia, el aviso del accidente, que ha sido recibido a las 22.19 horas, tuvo lugar a la altura del número 112.

El herido fue trasladado al Hospital Universitario de Navarra con policontusiones y su pronóstico es reservado. Hasta el lugar fueron movilizados una ambulancia de soporte vital avanzado y agentes de Policía Municipal.