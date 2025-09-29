Herido un hombre de 39 años en un accidente laboral en Azagra

PAMPLONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 39 años ha resultado herido este lunes en un accidente laboral que se ha registrado en una empresa de alimentación en el polígono industrial de Azagra.

El suceso ha ocurrido sobre las 15.46 horas. El trabajador ha sufrido el atrapamiento de un brazo en una máquina, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El herido ha sido trasladado al Hospital de Calahorra con traumatismo en el brazo y pronóstico reservado.

Al lugar del accidente han sido movilizados ambulancia de soporte vital básico, equipo médico de San Adrián y Policía Foral.