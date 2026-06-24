Herido un hombre de 56 años en una caída en las piscinas naturales de la Foz de Benasa

Archivo - El herido ha sido trasladado en helicóptero al Hospital Universitario de Navarra. - SOS NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 56 años ha resultado herido este miércoles tras sufrir una caída desde su propia altura en las piscinas naturales de la Foz de Benasa, en Navascues.

Ha sufrido un traumatismo craneoencefálico con pronóstico reservado y ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Navarra.

Se ha movilizado hasta el lugar, además del helicóptero, los bomberos del parque de Navascués, un equipo médico, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.