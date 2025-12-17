Herido un hombre de 67 años en el incendio de una caseta de campo en Tudela

Imagen de la caseta incendiada. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 67 años resultó herido este martes, con quemaduras en las extremidades inferiores y superiores, en el incendio de una caseta de campo en Tudela, según han informado desde Sos Navarra.

El aviso del fuego se produjo a las 22.54 horas de este martes. Bomberos extinguieron el incendio en la caseta, ubicada en el Camino de Galocher, y evitaron su propagación. Se encargaron también de ventilar y de rematar los puntos calientes.

Un hombre resultó herido con quemaduras y fue trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela. Al lugar del incendio se desplazaron efectivos de Bomberos de la capital ribera, una ambulancia SVA y agentes de la Policía local.