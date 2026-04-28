Herido un hombre de 70 años al salirse el coche que conducía en Alsasua

Imagen del accidente. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 70 años ha resultado herido este martes en un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 399,4 de la A-1, en Alsasua, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 7.52 horas al salirse de la vía un vehículo en la A-1, en sentido norte, cerca de la boca del túnel de Etxegarate. El conductor, un hombre de 70 años, ha quedado atrapado en el interior del vehículo. Ha sido liberado por los bomberos y trasladado en ambulancia SVA al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, con politraumatismos y pronóstico reservado.

Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Alsasua, un equipo médico, una ambulancia SVA así como agentes de la Guardia Civil.