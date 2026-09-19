Herido un hombre de 74 años al salirse de la vía y volcar en Olite

Efectivos de bomberos junto al coche siniestrado. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo, un hombre de 74 años y vecino de Falces, resultó herido este viernes por la tarde al sufrir una salida de vía con vuelco lateral a la altura del punto kilométrico 9,4 de la NA-115, en el término municipal de Olite.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso del siniestro vial a las 18.58 horas y hasta el lugar se movilizaron los bomberos de Tafalla, una ambulancia convencional y otra medicalizada, y la Guardia Civil.

El herido, un hombre de 74 años, fue trasladado en la ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Navarra, donde quedó ingresado con policontusiones de pronóstico reservado.

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra se encargan de la instrucción de las diligencias y del esclarecimiento del siniestro.