Herido un hombre de 80 años tras salirse de la vía su vehículo en Valcarlos

Los bomberos liberan a un conductor atrapado en el interior de su vehículo tras sufrir una salida de vía con vuelco lateral. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 3 May. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 80 años ha resultado herido tras salirse de la vía con su vehículo, en el término municipal de Valcarlos, informa Protección Civil y Emergencias de Navarra.

Los bomberos de Burguete y Valcarlos han intervenido en la tarde del domingo en el km. 60 de la N-135 para liberar al conductor atrapado en el interior de su vehículo tras sufrir una salida de vía con vuelco lateral.

Además, han intervenido un equipo médico, una ambulancia de soporte vital básico y agentes de la Policía Nacional y Foral.

El hombre ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con contusiones y pronóstico reservado.