Un herido en el incendio de una vivienda en Tudela

Los bomberos intervienen para extinguir un incendio en una vivienda en Tudela. - Bomberos de Navarra

PAMPLONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 38 años ha resultado herido con pronóstico reservado este viernes por la tarde en el incendio de una vivienda en Tudela.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 18.00 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Tudela, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Municipal.

El herido ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela por inhalación de humo y quemaduras en extremidades inferiores con pronóstico reservado.