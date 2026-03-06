Herido un joven de 19 años al ser atropellado por una moto en un paso de peatones en Pamplona

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 19 años ha resultado herido este viernes por la tarde tras ser atropellado por una moto en un paso de peatones en el cruce entre la Avenida Juan Pablo II con la calle Jose Manuel Baena Martín, en Pamplona.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 16.37 horas y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia medicalizada y la Policía Municipal.

El herido ha sufrido un traumatismos costal de pronóstico reservado y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra.