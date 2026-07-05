Herido un joven de 20 años en un accidente de tráfico en Villafranca

Imagen del vehículo siniestrado en Villafranca. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 20 años ha resultado herido en la madrugada de este domingo tras sufrir una salida de vía con su vehículo en el punto kilométrico 12,1 de la NA-660, en el término municipal de Villafranca.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del siniestro a las 2.56 horas de este domingo y se han movilizado los bomberos del parque de Peralta, un equipo médico, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

Se ha trasladado en la ambulancia a un varón de 20 años al Hospital Reina Sofía de Tudela para ser atendido por policontusiones con pronóstico reservado.