Herido leve el conductor de un camión frigorífico al salirse de la vía y volcar en Cadreita

Imagen del camión volcado. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un camión frigorífico, de 26 años, ha resultado herido leve esta pasada madrugada al volcar el camión en la AP-15, a la altura de Cadreita, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 3.38 horas en el kilómetro 19 de la AP-15, en sentido sur, donde un camión frigorífico se ha salido de la vía y ha volcado. Como consecuencia, un varón de 26 años ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela para descartar lesiones.

El vehículo ha quedado volcado en la mediana. Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Peralta, una ambulancia SVB y agentes de la Policía Foral.