Herido leve un menor de 12 años al ser atropellado en Villava

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 12 años ha sufrido heridas de carácter leve este sábado al mediodía tras ser atropellado por un coche a la altura del número 19 de la calle Pedro Atarrabia, en Villava.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 13.17 horas y se ha movilizado hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Municipal.

El niño ha sido trasladado a la unidad de pediatría del Hospital Universitario de Navarra con una contusión en una pierna de pronóstico leve.