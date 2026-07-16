Herido leve en una salida de vía en Ribaforada

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PAMPLONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 27 años ha resultado herido leve este jueves tras una salida de vía que se ha registrado en la carretera NA-5200, kilómetro 1,2, término de Ribaforada.

El herido ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela con policontusiones, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El aviso por el accidente se ha dado a las 14.14 horas. Hasta el lugar han sido movilizados Bomberos de Tudela, equipo médico, ambulancia de soporte vital básico y Policía Foral.