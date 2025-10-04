Herido un motorista de 63 años al sufrir una caída en las Bardenas

PAMPLONA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 63 años ha resultado herido este sábado tras sufrir una caída mientras circulaba por la Bardenas, cerca del vedado de Eguaras, en el término municipal de Valtierra.

Los servicios de emergencia han recibido aviso del accidente a las 13.02 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Tudela, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

El motorista herido ha sufrido un traumatismos en una pierna de pronóstico reservado y ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela.