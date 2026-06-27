Herido un motorista de 75 años en una colisión con un coche en Tafalla

Archivo - Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conductor de una moto, un hombre de 75 años, ha resultado herido este sábado al chocar contra un coche a la altura del número 38 de la Carretera Zaragoza, en Tafalla.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 10.22 horas y se han movilizado hasta el lugar los bomberos de Tafalla, un equipo médico, una ambulancia convencional y otra medicalizada y la Policía Foral.

El motorista, que ha sufrido policontusiones de pronóstico reservado, ha sido trasladado inicialmente en la ambulancia convencional pero, posteriormente, ha hecho transbordo a la ambulancia medicalizada que ha completado el trayecto hasta el Hospital Universitario de Navarra.