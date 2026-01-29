Herido un motorista en un accidente tras huir de una patrulla de la Policía Local de Tudela

Imagen del accidente. - POLICÍA LOCAL DE TUDELA

PAMPLONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 22 años, que circulaba en una motocicleta, permanece ingresado en la UCI del Hospital Reina Sofía de Tudela después de sufrir un accidente mientras huía de una patrulla de la Policía Local. Carecía de permiso de conducir y, además, el vehículo no contaba con seguro obligatorio y tenía caducada la inspección técnica de vehículos.

Según informan desde la Policía Local de Tudela, sobre las 7.00 horas del miércoles, una motocicleta procedente de calle Terraplén, fue sorprendida por una patrulla circulando en sentido contrario hacia la calle Ruiz de Conejares. El conductor hizo caso omiso a la señal de alto cruzando el puente de la vía en contra dirección circulando por Paseo del Cristo dirección al camino viejo de Castejón. Los agentes comprobaron que la motocicleta carecía de seguro obligatorio y tenía caducada la inspección técnica de vehículos.

Tras perder de vista al conductor, que circulaba a alta velocidad, los agentes volvieron al casco urbano. Treinta minutos después se tuvo conocimiento, a través una patrulla, que a unos 6 kilómetros más adelante de donde los agentes le habían perdido la pista se había localizado siniestrada la motocicleta, observándose una huella de frenada de alrededor de 100 metros. Los agentes escucharon los quejidos de una personas y lograron localizar al motorista con fuerte dolor en pecho y cadera. El herido fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Reina Sofía.

El accidentado, varón de 22 años y que resultaba ser el titular de la motocicleta, fue intervenido quirúrgicamente por las lesiones y se encuentra en la UCI aunque fuera de peligro. El herido manifestó a los agentes, que lo auxiliaron y acompañaron en todo momento, que salió huyendo por las infracciones cometidas y porque carece de cualquier permiso de conducir. Los hechos han sido trasladados al Juzgado de Guardia de Tudela para su investigación.

LE ENCUENTRAN 4 GRAMOS DE SPEED AL IR A RETIRAR LA GRÚA SU COCHE

Por otro lado, a las 23.30 horas, la Policía Local recibió la llamada de un vecino que indicaba la presencia de un vehículo estacionado junto a un camino, impidiendo el acceso a una caseta, motivo por el que se movilizó a la grúa municipal.

En esos momentos apareció el propietario del turismo, el cual carecía de permiso e indicó que el vehículo lo había dejado aparcado su pareja. En el registro del vehículo y del identificado, un varón de 35 años, se localizaron 4 gramos de speed, utensilios para su consumo y una navaja de caza que se retiró preventivamente. Fue propuesto para sanción por Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.