Herido muy grave un ciclista de 55 años tras ser atropellado en Mendavia

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia entrando en el Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 55 años ha resultado herido muy grave este sábado por la mañana tras ser atropellado por un turismo cuando circulaba en bicicleta por una pista en Mendavia.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 08.12 horas del sábado y ha movilizado al lugar de los hechos al equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), una ambulancia de soporte vital básico y patrullas de la Policía Foral.

El siniestro se ha producido cuando un turismo ha atropellado a un ciclista en una pista pavimentada que parte del punto kilométrico 4 de la NA-8411 (Travesía de Mendavia), en el término municipal de Mendavia, informan desde la Policía Foral.

Los servicios de emergencia han trasladado al ciclista al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, en la ambulancia medicalizada. Se trata de un varón de 55 años que sufre politraumatismos con pronóstico muy grave.

Efectivos de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.