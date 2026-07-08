Herido en una obra en Tafalla un trabajador de 52 años al que le ha caído un bulto de unos 20 kilogramos

PAMPLONA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 52 años ha resultado herido este miércoles en una obra de construcción en la calle José María Azcona, en Tafalla, después de que cayera sobre él un bulto de unos 20 kilogramos.

Según han informado desde el Gobierno foral, los servicios de emergencias han recibido el aviso del accidente laboral a las 11.11 horas.

El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con un traumatismo craneoencefálico y un traumatismo en la espalda. Su pronóstico es reservado. Hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia de soporte vital avanzado y agentes de Policía Local.