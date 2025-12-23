Herido un peatón en Pamplona al ser atropellado por el conductor de un patinete, de 56 años, también herido

PAMPLONA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un peatón de 63 años ha resultado herido este martes al ser atropellado por el conductor de un patinete, de 56 años, que también ha resultado herido, en la calle Bergamín de Pamplona, a la altura del número 32.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del accidente se ha recibido a las 12.51 horas. Los dos heridos han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra con politraumas y el pronóstico de ambos es reservados.

Hasta el lugar han sido movilizados una ambulancia de soporte vital avanzado y agentes de Policía Municipal.