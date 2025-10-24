Herido al ser atropellado por un coche en Ansoáin

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 32 años ha resultado herido este viernes tras ser atropellado por un coche cerca del número 38 de la Avenida Hermanos Noáin, en Ansoáin.

El aviso del accidente se ha recibido a las 7.35 horas y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico, Policía Municipal y Policía Foral.

El herido ha sufrido una posible fractura cadera y un traumatismo costal de pronóstico reservado y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra.