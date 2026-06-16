Herido tras ser embestido por un ternero en una granja de Cadreita

Sala del 112 Sos Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 60 años ha resultado herido este martes en un accidente laboral tras ser embestido por un ternero en una granja de Cadreita, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El hombre ha sido trasladado en helicóptero al Hospital Universitario de Navarra con politrauma y pronóstico reservado.

Los hechos han ocurrido sobre las 13 horas en Cuartochico. Al lugar han sido movilizados equipo médico de Cadreita, ambulancia de soporte vital avanzado, helicóptero y Policía Foral.