Herido tras sufrir una salida de vía en Castejón

Efectivos de bomberos intervienen en el vehículo accidentado. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El conductor y único ocupante de un vehículo, un varón de 28 años, ha resultado herido este domingo por la mañana tras sufrir una salida de vía a la altura del punto kilométrico 8 de la AP-15, en el término municipal de Castejón.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del siniestro vial a las 6.05 horas y se ha movilizado hasta el lugar a los bomberos de Tudela, un equipo médico, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

Como consecuencia del accidente, el conductor ha quedado atrapado en el interior del vehículo y ha tenido que ser liberado por los bomberos. Posteriormente ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela con una contusión costal de pronóstico reservado.