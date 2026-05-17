Herido tras sufrir una salida de vía en Castejón

Efectivos de bomberos intervienen en el vehículo accidentado.
Efectivos de bomberos intervienen en el vehículo accidentado. - BOMBEROS DE NAVARRA
Europa Press Navarra
Publicado: domingo, 17 mayo 2026 9:10
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   PAMPLONA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

   El conductor y único ocupante de un vehículo, un varón de 28 años, ha resultado herido este domingo por la mañana tras sufrir una salida de vía a la altura del punto kilométrico 8 de la AP-15, en el término municipal de Castejón.

   Los servicios de emergencia han recibido el aviso del siniestro vial a las 6.05 horas y se ha movilizado hasta el lugar a los bomberos de Tudela, un equipo médico, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

   Como consecuencia del accidente, el conductor ha quedado atrapado en el interior del vehículo y ha tenido que ser liberado por los bomberos. Posteriormente ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela con una contusión costal de pronóstico reservado.

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