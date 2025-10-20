Herido un trabajador de 42 años al caer desde una altura de unos 3 metros en una obra en Zizur Mayor

PAMPLONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 42 años ha resultado herido este lunes al sufrir una caída desde una altura de unos 3 metros en una obra en la calle Boltxoko, en Zizur Mayor.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del accidente laboral se ha recibido a las 15 horas. El trabajador ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con policontusiones y su pronóstico es reservado.

Hasta el lugar han sido movilizados bomberos de Cordovilla, el Grupo de Rescate Técnico, una ambulancia de soporte vital avanzado, y agentes de Policía Local y de Policía Foral.