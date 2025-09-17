Herido un trabajador de 51 años al recibir un golpe con una carretilla en una empresa de Milagro

PAMPLONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 51 años ha resultado herido este miércoles en una empresa agroalimentaria ubicada en el polígono industrial de Milagro al recibir un golpe con una carretilla.

Según han informado desde el Gobierno foral, el aviso del accidente laboral se ha recibido a las 11.31 horas. El trabajador ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela con un trauma en extremidad inferior y su pronóstico es reservado.

Hasta el lugar han sido movilizados equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital básico y agentes de Policía Foral.